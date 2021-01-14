В США не менее 70 собак погибли после употребления сухого корма, еще у 80 животных диагностировали болезни.

Речь идет о корме Sportmix от компании Midwestern Pet Foods и еще нескольких ее брендов. Перед смертью у собак были рвота, потеря аппетита и вялость.

Во время лабораторных тестов в корме обнаружили опасные афлатоксины — побочные продукты плесени грибков, которая растет на кукурузе и других злаковых. Это сильный токсин для печени, который вызывает рак.

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Управление США по санитарному уходу качества продовольствия и медикаментов начало расследование. Из-за инцидента компания отзывает сухие корма для собак и кошек от дочерних организаций Midwestern Pet Foods: Pro Pac Originals, Splash и Sportstrail and Nunn Better. Компания отмечает, что это первый подобный случай за их историю существования с 1926 года.

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