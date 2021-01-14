В США не менее 70 собак погибли после употребления сухого корма, еще у 80 животных диагностировали болезни.
Речь идет о корме Sportmix от компании Midwestern Pet Foods и еще нескольких ее брендов. Перед смертью у собак были рвота, потеря аппетита и вялость.
Во время лабораторных тестов в корме обнаружили опасные афлатоксины — побочные продукты плесени грибков, которая растет на кукурузе и других злаковых. Это сильный токсин для печени, который вызывает рак.
Управление США по санитарному уходу качества продовольствия и медикаментов начало расследование. Из-за инцидента компания отзывает сухие корма для собак и кошек от дочерних организаций Midwestern Pet Foods: Pro Pac Originals, Splash и Sportstrail and Nunn Better. Компания отмечает, что это первый подобный случай за их историю существования с 1926 года.
В Финляндии планируют создать вакцину от Covid-19 для животных
Финские специалисты собираются разработать вакцину от коронавируса для животных. В стране хотят прививать норок и финских енотов, которые могут заражаться вирусом.
Таким образом в Финляндии планируют защитить животных, которые используются в сельском хозяйстве, меховой промышленности и живут в дикой природе.