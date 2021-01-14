Всемирная организация здравоохранения проведет экстренное заседание из-за распространения нового штамма коронавируса в мире. 14 января состоится встреча Комитета по чрезвычайным ситуациям.

Из-за стремительного распространения мутаций эксперты решили собраться раньше на две недели. После проведения заседания специалисты ВОЗ обнародуют свои рекомендации.

С начала пандемии это шестое заседание Комитета по чрезвычайным ситуациям, первое состоялось почти год назад.

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Коронавирус в мире

По состоянию на 13 января ВОЗ сообщила о 90 335 008 случаях коронавируса в мире. За период пандемии скончалось более 1,95 млн человек.

Лидерами по количеству больных остаются США, Индия и Бразилия. Украина в рейтинге распространения болезни занимает 17 место.

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