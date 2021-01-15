Обвинили тысячи семей в мошенничестве: правительство Нидерландов подало в отставку

Правительство Нидерландов объявило об отставке из-за скандала с социальными выплатами

С 2012 года налоговая служба ошибочно обвинила тысячи семей в том, что они получали помощь по уходу за ребенком мошенническим способом, и требовала от них вернуть деньги, а это десятки тысяч евро.

Среди жертв чиновников оказались в основном мигранты и многодетные семьи. В результате чего семьи оказывались в затруднительном положении, были вынуждены покидать свои дома, чтобы переехать в более дешевые районы, на фоне финансовых трудностей некоторые пары распадались.

Однако впоследствии оказалось, что никакого мошенничества не было. Речь шла о незначительных ошибках при заполнении документов.

— Десятки тысяч родителей попали под колеса государства. Невинные люди были привлечены к ответственности, а их жизнь — разрушены, — заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, когда объявлял об отставке.

Однако до парламентских выборов в Нидерландах осталось всего два месяца, поэтому правительство, несмотря на объявление отставки, продолжит работу, чтобы страна не оказалась в ситуации безвластия.

Лишь министр экономики решил уйти со своего поста немедленно.

Вакцинация в Нидерландах

Также в Нидерландах считают нецелесообразной отставку правительства из-за пандемии коронавируса. Тем более в стране сложилась сложная ситуация с вакцинацией.

В Нидерландах люди, которым сделали прививку против коронавируса веществом компаний Pfizer и BioNTech, жалуются на побочные реакции организма.

В стране зафиксировали около сотни таких случаев, в двух из них наблюдалась тяжелая аллергическая реакция.