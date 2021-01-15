В Латвии с 22.00 пятницы, 15 января, начинает действовать комендантский час. Правительство решило усилить карантин на выходные, чтобы снизить заболеваемость коронавирусом.

Выйти на улицу можно будет в 5.00. Во время комендантского часа выходить из дома можно только в неотложных случаях, а при себе нужно иметь паспорт и подтверждение причин передвижения.

Эти ограничения не касаются людей, которые едут на работу и обратно, а также тех, кому необходима медицинская помощь.

В выходные магазины, предприятия общепита и обслуживающей сферы будут работать до 21.00, чтобы сотрудники могли вовремя добраться домой.

Время работы АЗС и аварийных коммунальных служб не ограничено.

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Чтобы приостановить распространение коронавируса, Латвия ввела режим чрезвычайного положения еще с 9 ноября 2020 года.

Под запретом все мероприятия с участием более 10 человек, кроме похорон, митингов и пикетов на улице. Запрещены все спортивные мероприятия со зрителями, кроме международных матчей.

Источник: Delfi