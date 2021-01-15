Коронавирусом в мире инфицировались уже 93,5 млн жителей планеты, а умерло от его последствий 2,3 млн человек.

В Украине наблюдается прирост новых случаев – примерно на тысячу ежедневно. По состоянию на 15 января подтвердилось 8 199 тестов на коронавирус.

С начала пандемии эта цифра увеличилась до 1 146 963.

За день зафиксировано 166 летальных случаев, а с начала эпидемии – 20 542.

При этом выздоровели за сутки 10 328 пациентов (847 391 – за все время).

Ужесточение карантина в мире

Германия готовится к мега-локдауну. Канцлер Ангела Меркель намерена обсудить новые ограничения с премьерами федеральных земель. Речь идет о полном прекращении движения общественного транспорта и запрете выхода из дома без уважительной причины круглосуточно.

Их могут ввести уже на следующей неделе, а продлятся они минимум до 31 января.

А Франция объявила общенациональный комендантский час на 15 дней, начиная с субботы, 16 января, и ужесточает въезд для иностранцев.

С 18 января граждане стран, не входящих в ЕС, обязаны предоставлять отрицательный тест на коронавирус и пройти недельный карантин.

Латвия на фоне увеличения заболеваемости коронавирусом также вводит комендантский час – на выходные. Он начинает действовать с 22.00 пятницы, 15 января, и до 5.00. В это время выходить из дома можно только в неотложных случаях.

Вакцинация от Covid-19

Дания занимает первое место в Евросоюзе по скорости вакцинации населения от Covid-19. Прививки уже сделали более 2% населения страны.

На втором месте – Италия. За ней следует Испания, Германия, Швеция и Франция.

При этом в Нидерландах люди, которым сделали прививку вакциной Pfizer и BioNTech, жалуются на побочные реакции организма.

В стране зафиксировали около сотни таких случаев, в двух их них наблюдалась тяжелая аллергическая реакция.