Пенс гарантирует мирную передачу власти администрации Байдена

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что обязуется в соответствии с историческими традициями обеспечить безопасный переход власти к избранному президенту Джо Байдену.

Пенс сказал, что Байден и избранный вице-президент Камала Харрис будут приведены к присяге 20 января “в соответствии с нашей историей и нашими традициями, а также таким образом, чтобы отдать честь американскому народу и Соединенным Штатам”.

Перед брифингом по вопросам безопасности в штаб-квартире Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям и во время встречи с войсками Национальной гвардии, охраняющими Капитолий США, он заявил:

— Мы все пережили этот день — 6 января. И как ясно дал понять президент, мы привержены упорядоченному переходу и безопасной инаугурации.

Сторонники президента Дональда Трампа 6 января во время утверждения Конгрессом победы Джо Байдена на президентских выборах ворвались в здание Капитолия, сорвав заседание.

В Вашингтоне введены повышенные меры безопасности, для поддержания порядка привлечены войска национальной гвардии.

Импичмент Трампу

13 января Палата представителей Конгресса поддержала второй по счету импичмент 45-ому президенту США Дональду Трампу.

Его обвиняют лишь в одном — подстрекательстве к мятежу.

Это уже вторая попытка Палаты представителей США отправить Трампа в отставку. В 2019 году главу США не отстранили, так как решение не поддержал Сенат, большинство в котором имели представители республиканской партии

Теперь свое решение должны вынести сенаторы, после чего дело превратится в судебный процесс. Для импичмента президента необходимо 2/3 голосов сенаторов и именно этот этап никогда не был пройден в истории США.