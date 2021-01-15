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Факты / Мир
Наташа Тарчевська |

Умер личный врач Дональда Трампа

Бывший личный врач президента США Дональда Трампа Гарольд Борнштейн умер в возрасте 73 лет.

Об этом сообщили родные Борнштейна, не разглашая причин. Трамп пока никак не комментировал смерть личного врача.

По специальности Гарольд Борнштейн был гастроэнтерологом. Вместе с Дональдом Трампом он работал в течение 1980-2017 годов.

Гарольд Борнштейн запомнился тем, что перед инаугурацией Дональда Трампа в 2016 году заявил, что он станет президентом с самым прочным здоровьем.

Источник: NYT

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