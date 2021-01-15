По состоянию на 15 января в мире зарегистрировано 91 492 398 случаев коронавируса, за последние сутки — 705 945. За 24 часа от осложнений Covid-19 умерло 15 913 человек, в общем за период пандемии зафиксировано более 1, 97 млн летальных случаев.

Лидеры по количеству заражений Covid-19

США — 22 871 330 (+225 573);

Индия — 10 527 683 (+15 590);

Бразилия — 8 256 536 (+60 899);

Российская Федерация — 3 495 816 (+24 763);

Великобритания — 3 211 580 (+47 525).

Украина в рейтинге распространения болезни сейчас занимает 17 место.

Где больше всего смертей от коронавируса

США — 381 522 (+4 076);

Бразилия — 205 964 (+1 274);

Индия — 151 918 (+191);

Мексика — 136 917 (+1 235);

Великобритания — 84 767 (+1 564).

Коронавирус и карантин в мире

Из-за пандемии коронавируса в Германии должны объявить масштабный карантин. Запретят движение муниципального транспорта и выход из дома без надобности.

Во Франции объявили комендантский час и усилили ограничения относительно пересечения границы иностранцами. Подробнее о коронавирусе в Украине и мире 15 января читайте на Фактах ICTV.