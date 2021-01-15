По состоянию на 15 января в мире зарегистрировано 91 492 398 случаев коронавируса, за последние сутки — 705 945. За 24 часа от осложнений Covid-19 умерло 15 913 человек, в общем за период пандемии зафиксировано более 1, 97 млн летальных случаев.
Лидеры по количеству заражений Covid-19
- США — 22 871 330 (+225 573);
- Индия — 10 527 683 (+15 590);
- Бразилия — 8 256 536 (+60 899);
- Российская Федерация — 3 495 816 (+24 763);
- Великобритания — 3 211 580 (+47 525).
Украина в рейтинге распространения болезни сейчас занимает 17 место.
Где больше всего смертей от коронавируса
- США — 381 522 (+4 076);
- Бразилия — 205 964 (+1 274);
- Индия — 151 918 (+191);
- Мексика — 136 917 (+1 235);
- Великобритания — 84 767 (+1 564).
Коронавирус и карантин в мире
Из-за пандемии коронавируса в Германии должны объявить масштабный карантин. Запретят движение муниципального транспорта и выход из дома без надобности.
Во Франции объявили комендантский час и усилили ограничения относительно пересечения границы иностранцами. Подробнее о коронавирусе в Украине и мире 15 января читайте на Фактах ICTV.