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Факты / Мир
Людмила Богданова |

Более 700 тыс. новых заражений и 15 тыс. смертей — коронавирус 15 января

По состоянию на 15 января в мире зарегистрировано 91 492 398 случаев коронавируса, за последние сутки — 705 945. За 24 часа от осложнений Covid-19 умерло 15 913 человек, в общем за период пандемии зафиксировано более 1, 97 млн летальных случаев.

Лидеры по количеству заражений Covid-19

  • США — 22 871 330 (+225 573);
  • Индия — 10 527 683 (+15 590);
  • Бразилия — 8 256 536 (+60 899);
  • Российская Федерация — 3 495 816 (+24 763);
  • Великобритания — 3 211 580 (+47 525).

Украина в рейтинге распространения болезни сейчас занимает 17 место.

Где больше всего смертей от коронавируса

  • США — 381 522 (+4 076);
  • Бразилия — 205 964 (+1 274);
  • Индия — 151 918 (+191);
  • Мексика — 136 917 (+1 235);
  • Великобритания — 84 767 (+1 564).

Коронавирус и карантин в мире

Из-за пандемии коронавируса в Германии должны объявить масштабный карантин. Запретят движение муниципального транспорта и выход из дома без надобности.

Во Франции объявили комендантский час и усилили ограничения относительно пересечения границы иностранцами. Подробнее о коронавирусе в Украине и мире 15 января читайте на Фактах ICTV.

Источник: Всемирная организация здравоохранения

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