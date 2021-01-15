Мощное землетрясение в Индонезии разрушило больницу, есть погибшие

Землетрясение в Индонезии на острове Сулавеси разрушил местную больницу. Амплитуда колебаний достигла 6,2 балла.
Местные СМИ сообщают, что госпиталь в городе Мамуджу, где проживает около 110 тыс. человек, сравнялся с землей.
Спасателям удалось достать из-под завалов более десятка пациентов и персонала. По состоянию на утро 15 января известно о семи погибших и десятки пострадавших.
— Под завалами остаются пациенты и работники больницы, мы пытаемся с ними связаться. Здание больницы буквально разбило, и она упала, — добавил один из спасателей.
Также известно о разрушении отеля и местной администрации губернатора острова.
Indonesian earthquake aftermath
Rescue teams search for survivors beneath a collapsed hospital where as many as 20 patients and staff are trapped beneath the rubble. The hospital was flattened when a 6.2-magnitude earthquake rocked Indonesia’s Sulawesi island.
????AFP/Firdaus pic.twitter.com/xfuBKDXFo8
— Philstar.com (@PhilstarNews) January 15, 2021
Отмечается, что землетрясение в Индонезии затронуло и другие города страны. Местные жители сообщают, что здания массово разрушаются, а дороги вокруг трещат.
Всего известно о нескольких сотнях раненых и пострадавших. Спасение и эвакуация граждан продолжается.
Источник: Bangkok Post