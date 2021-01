Мощное землетрясение в Индонезии разрушило больницу, есть погибшие

Землетрясение в Индонезии на острове Сулавеси разрушил местную больницу. Амплитуда колебаний достигла 6,2 балла.

Местные СМИ сообщают, что госпиталь в городе Мамуджу, где проживает около 110 тыс. человек, сравнялся с землей.

Спасателям удалось достать из-под завалов более десятка пациентов и персонала. По состоянию на утро 15 января известно о семи погибших и десятки пострадавших.

Также известно о разрушении отеля и местной администрации губернатора острова.

Indonesian earthquake aftermath

Rescue teams search for survivors beneath a collapsed hospital where as many as 20 patients and staff are trapped beneath the rubble. The hospital was flattened when a 6.2-magnitude earthquake rocked Indonesia’s Sulawesi island.

