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Факты / Мир
Наташа Тарчевська |

Мощное землетрясение в Индонезии разрушило больницу, есть погибшие

Землетрясение в Индонезии на острове Сулавеси разрушил местную больницу. Амплитуда колебаний достигла 6,2 балла.

Местные СМИ сообщают, что госпиталь в городе Мамуджу, где проживает около 110 тыс. человек, сравнялся с землей.

Спасателям удалось достать из-под завалов более десятка пациентов и персонала. По состоянию на утро 15 января известно о семи погибших и десятки пострадавших.

— Под завалами остаются пациенты и работники больницы, мы пытаемся с ними связаться. Здание больницы буквально разбило, и она упала, — добавил один из спасателей.

Также известно о разрушении отеля и местной администрации губернатора острова.

Отмечается, что землетрясение в Индонезии затронуло и другие города страны. Местные жители сообщают, что здания массово разрушаются, а дороги вокруг трещат.

Всего известно о нескольких сотнях раненых и пострадавших. Спасение и эвакуация граждан продолжается.

Источник: Bangkok Post

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