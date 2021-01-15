В США отложили репетицию инаугурации новоизбранного президента США Джо Байдена, которая должна была пройти в воскресенье, 17 января.

Мероприятие не будут проводить в этот день из-за проблем с безопасностью, пишет Politico. Сама инаугурация запланирована на 20 января.

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При этом представители органа, который отвечает за проведение инаугурации, официально не прокомментировали изменение.

Решение может быть связано с накалившейся ситуацией в стране после протестов сторонников действующего главы США Дональда Трампа и штурма Капитолия 6 января. После этого возле Конгресса усилили меры безопасности.

Протесты в США

3 ноября 2020 года в США прошли выборы президента страны. По официальным результатам, победу одержал демократ Джо Байден. Республиканец Дональд Трамп начал оспаривать их.

6 января его сторонники вышли на протесты, которые закончились штурмом Капитолия и кровопролитием. Из-за этого аккаунты Трампа в соцсетях заблокировали, а ему грозит импичмент. Подробнее о выборах и протестах в США читайте на Фактах ICTV.

Источник: Politico