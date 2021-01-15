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Факты / Мир
Людмила Грубнік |

Сыпь и отеки: в Нидерландах вакцинированные от Covid-19 рассказали об аллергии

В Нидерландах люди, которым сделали прививку против коронавируса веществом компаний Pfizer и BioNTech, жалуются на побочные реакции организма.

В стране зафиксировали около сотни таких случаев, в двух их них наблюдалась тяжелая аллергическая реакция.

— Симптомы — сыпь, отеки вокруг глаз, — заявила директор Центра фармацевтического надзора Lareb Агнес Кант.

Людям, у которых выявили побочную реакцию, оказали медицинскую помощь.

Кроме того, те, которым делали прививки, жаловались на боль в месте укола, головную боль и усталость.

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Вакцинация против коронавируса

В мире продолжается процесс вакцинации населения против коронавируса.

Он стартовал после утверждения вещества в конце 2020 года. Сейчас прививки делают в США, ЕС, Израиле, Мексике, России.

Подробнее о вакцинации против коронавируса читайте на Фактах ICTV.

Источник: NOS

Фото: Dreamstime

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