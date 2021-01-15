Необходимо проверить техническое состояние оборудования – так оператор объяснил приостановку строительства газопровода Северный поток-2 в пятницу, 15 января.

Представитель Nord Stream 2 AG сказал, что у них есть разрешение Датского энергетического агентства на начало работы в пятницу, но это не значит, что прокладка труб в Балтийском море возобновится сегодня.

По его словам, новую дату по возобновлению работ они смогут назвать в конце января или начале февраля.

Еще 23 декабря анонсировали продолжение работ по строительству последнего участка Северного потока-2 в водах Дании с 15 января.

Прокладкой газопровода будет заниматься баржа Фортуна, а помогать — судна Мурман и Балтийский исследователь Морской спасательной службы Российской Федерации.

В то же время США в оборонном бюджете на 2021 год предусмотрели новые, усиленные санкции против Северного потока-2.

Они касаются всей деятельности по прокладке труб для строительства газопроводов, страхование и перестрахование, а также услуг или помещений для технической модернизации судов, связанных с проектом.

Источник: Handelsblatt