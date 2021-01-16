Платформа Facebook ограничила проведение мероприятий в центре Вашингтона в связи с церемонией инаугурации новоизбранного президента Джозефа Байдена.

Администрация социальной сети сообщила, что будет блокировать создание событий пользователями у зданий столицы, в частности у Белого дома и Конгресса США.

— Наш операционный центр также проводит вторичный осмотр всех событий Facebook, связанных с инаугурацией, и удалением нарушений нашей политики.

Также Facebook будет применять блокировки к созданию мероприятий в США лицами, которые не являются американцами.

В США готовят протесты перед инаугурацией Байдена

Федеральное бюро расследований США предупреждает о подготовке митингов перед церемонией инаугурации. По данным ФБР, в городах страны готовят вооруженные беспорядки, а в Вашингтоне марш в день церемонии.

В связи с этим столицу будет охранять не менее 10 тыс. нацгвардийцев.

Источник: Facebook