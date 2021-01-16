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Факты / Мир
Євгенія Шапоренко |

Умер Бенджамин де Ротшильд — член европейской династии банкиров

В Швейцарии умер французский банкир Бенджамин де Ротшильд, который возглавлял финансовую группу Edmond de Rothschild. Он принадлежал к европейской династии банкиров и общественных деятелей.

Ротшильду было 57 лет. Причиной смерти банкира стал сердечный приступ.

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Он умер в своем поместье в Швейцарии 15 января.

Кто такой Бенджамин де Ротшильд

Бенджамин де Ротшильд — потомок основателя династии Ротшильд в седьмом поколении.

Бенджамин де Ротшильд умер

После смерти отца в 1997 году он возглавлял Edmond de Rothschild Group — семейная группа компаний, которая специализируется на управлении активами и на персональном банковском обслуживании.

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Источник: Le Parisien

Фото: Getty Images

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