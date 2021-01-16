Бенджамин де Ротшильд умер

В Швейцарии умер французский банкир Бенджамин де Ротшильд, который возглавлял финансовую группу Edmond de Rothschild. Он принадлежал к европейской династии банкиров и общественных деятелей.

Ротшильду было 57 лет. Причиной смерти банкира стал сердечный приступ.

Он умер в своем поместье в Швейцарии 15 января.

Кто такой Бенджамин де Ротшильд

Бенджамин де Ротшильд — потомок основателя династии Ротшильд в седьмом поколении.

После смерти отца в 1997 году он возглавлял Edmond de Rothschild Group — семейная группа компаний, которая специализируется на управлении активами и на персональном банковском обслуживании.

Умер модельер Пьер Карден

29 декабря в возрасте 98 лет скончался французский модельер Пьер Карден. Новость о смерти подтвердила семья кутюрье. Смерть наступила в американской больнице на востоке Франции.

Источник: Le Parisien