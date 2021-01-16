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Факты / Мир
Софія Телішевська |

Швейцарская страховая компания отказалась от сотрудничества с Северным потоком-2

Крупнейшая швейцарская страховая компания Zurich Insurance Group AG отказался от участия в проектах Северный поток-2, чтобы не попасть под новые санкции США.

Предполагалось, что обеспечиваемая Zurich Insurance страховка должна покрывать строительство газопровода.

Страховая компания после предостережений США вышла из российского проекта вслед за двумя другими европейскими компаниями – норвежским сертификатором DNV GL и датским консультантом Ramboll.

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В то же время США в оборонном бюджете на 2021 год предусмотрели новые, усиленные санкции против Северного потока-2.

Они касаются всей деятельности по прокладке труб для строительства газопроводов, страхование и перестрахование, а также услуг или помещений для технической модернизации судов, связанных с проектом.

Источник: Bloomberg

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