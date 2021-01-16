По состоянию на 16 января в Украине подтвердили 7 729 новых случаев коронавируса, в частности заболели 245 детей и 369 медицинских работников. Всего инфицировалось 1 154 692 украинцев.

За последние сутки от осложнений Covid-19 умерли 144 человека, госпитализация понадобилась 2 083 пациентам. Всего за период пандемии зафиксировано 20 686 летальных случаев.

В то же время излечиться удалось 9 792 пациентам, всего преодолело болезнь 857 183 украинца.

Коронавирус в мире

С начала пандемии Covid-19 в мире число скончавшихся от вызываемых коронавирусом заболеваний, по состоянию на утро субботы, достигло 2 млн 6 тыс. 611, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

По его данным, общее число инфицированных в 191 стране и регионе мира составило 93 млн 765 тыс. 725 человек, излечились более 66 млн.

Лидером по числу смертельных случаев и заразившихся продолжают оставаться Соединенные Штаты, где зафиксировано 391 тыс. 624 летальных исхода и 23 млн 503 тыс. 587 заболевших.

Перспективы работы ВОЗ

Комитет по чрезвычайным ситуациям ВОЗ призвал страны мира к более тесному сотрудничеству, чтобы быстрее идентифицировать новые штаммы коронавируса, говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте организации.

— Что касается штаммов вируса, комитет призывает к глобальному расширению усилий по выявлению последовательности в их геномах, а также обмена данными и более эффективном сотрудничестве ученых, — отмечается в документе.

Комитет настоятельно призвал ВОЗ разработать стандартизированную систему наименований новых штаммов Covid-19, которая позволила бы избегать географических маркеров. ВОЗ уже начала работать над выполнением этой задачи.

Закупка вакцины для Украины

Кабинет министров Украины на заседании 13 января определил британское закупочное агентство Crown Agents оператором по закупке вакцин от Covid-19 для Украины.

Помимо этого, правительство утвердило порядок использования средств, предусмотренных в госбюджете 2021 года на вакцинацию.