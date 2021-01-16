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Факты / Мир
Софія Телішевська |

Вакцина, мутация вируса и заявление ВОЗ: карантин в мире и Украине 16 января

По состоянию на 16 января в Украине подтвердили 7 729 новых случаев коронавируса, в частности заболели 245 детей и 369 медицинских работников. Всего инфицировалось 1 154 692 украинцев.

За последние сутки от осложнений Covid-19 умерли 144 человека, госпитализация понадобилась 2 083 пациентам. Всего за период пандемии зафиксировано 20 686 летальных случаев.

В то же время излечиться удалось 9 792 пациентам, всего преодолело болезнь 857 183 украинца.

коронавірус в Україні

Коронавирус в мире

С начала пандемии Covid-19 в мире число скончавшихся от вызываемых коронавирусом заболеваний, по состоянию на утро субботы, достигло 2 млн 6 тыс. 611, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

По его данным, общее число инфицированных в 191 стране и регионе мира составило 93 млн 765 тыс. 725 человек, излечились более 66 млн.

Лидером по числу смертельных случаев и заразившихся продолжают оставаться Соединенные Штаты, где зафиксировано 391 тыс. 624 летальных исхода и 23 млн 503 тыс. 587 заболевших.

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Перспективы работы ВОЗ

Комитет по чрезвычайным ситуациям ВОЗ призвал страны мира к более тесному сотрудничеству, чтобы быстрее идентифицировать новые штаммы коронавируса, говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте организации.

— Что касается штаммов вируса, комитет призывает к глобальному расширению усилий по выявлению последовательности в их геномах, а также обмена данными и более эффективном сотрудничестве ученых, — отмечается в документе.

Комитет настоятельно призвал ВОЗ разработать стандартизированную систему наименований новых штаммов Covid-19, которая позволила бы избегать географических маркеров. ВОЗ уже начала работать над выполнением этой задачи.

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Закупка вакцины для Украины

Кабинет министров Украины на заседании 13 января определил британское закупочное агентство Crown Agents оператором по закупке вакцин от Covid-19 для Украины.

Помимо этого, правительство утвердило порядок использования средств, предусмотренных в госбюджете 2021 года на вакцинацию.

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