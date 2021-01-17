Коронавирус продолжает распространяться по миру. По данным ВОЗ, 17 января стало известно о 92,5 млн случаях заболевания в мире.

Факты ICTV подготовили самые важные новости мира и Украины о коронавирус 17 января.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 17 января в Украине зафиксировали 5 990 новых случаев заболевания коронавирус. В стране умерло 116 пациентов. За сутки выздоровели 8 777 человек.

За все время пандемии в Украине заразились 1 160 682 человека. Из них 865 960 выздоровели, а 20 802 умерли.

Наибольшее количество новых случаев обнаружили в Киевской (362), Запорожской (332) и Одесской (330) областях.

Министерство здравоохранения Украины планирует начать вакцинацию от коронавируса во второй половине февраля китайской вакциной (700 тыс. доз), если во время испытаний будет подтверждена эффективность китайской вакцины на уровне 70%, и препаратом Pfizer-BioNTech (210 тыс. доз).

Коронавирус в мире

В мире за последние сутки также подтверждено 636 717 новых случаев заражения коронавируса, в частности 249 768 новых больных зафиксировано в странах Европы.

В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев Covid-19 является Великобритания, Испания, Германия и Франция. Украина сейчас на 8-м месте. В соответствующем мировом антирейтинге Украина на 17-м месте.

Около 10 тыс. человек собрались в Вене в знак протеста против коронавирусных ограничений и призвали правительство уйти в отставку. В Австрии, население которой составляет 8,9 млн человек, с момента начала пандемии зарегистрировано в целом 7 053 случаев смерти от Covid-19.

В Германии поддерживают идею ослабления карантина для граждан, которых вакцинировали против коронавируса. Министр внутренних дел Хорст Зеехофер ранее заявлял, что он против ослабления мер для людей, которым сделали прививку. По его мнению, это может вызвать раскол в обществе.

Власти Сингапура ужесточит правила въезда в страну через Covid-19. Это связано с появлением новых штаммов коронавируса.

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