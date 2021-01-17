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Факты / Мир
Людмила Грубнік |

Инаугурация Байдена: в США правоохранители готовятся к возможным протестам

В США из-за возможной угрозы протестов и повторного штурма Капитолия накануне и в день проведения инаугурации новоизбранного президента страны Джо Байдена, которая должна состояться 20 января, правоохранители всех штатов находятся в состоянии повышенной готовности.

Силовики готовы оперативно реагировать на беспорядки.

Кроме того, представители Федерального бюро расследований выпустили предупреждение о возможных маршах вооруженных сторонников действующего главы страны Дональда Трампа.

Из-за напряженной ситуации накануне отменили репетицию инаугурации Байдена, которая была запланирована на 17 января.

Протесты в США

3 ноября 2020 года в США состоялись выборы президента, победу на которых одержал демократ Джо Байден. Его оппонент Дональд Трамп не признал их.

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6 января 2021 года его сторонники устроили протесты. Акции закончились штурмом Капитолия и кровопролитием. В связи с этим Трампу грозит импичмент, а его аккаунты в соцсетях заблокировали.

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Источник: ВВС Украина

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