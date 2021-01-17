Вакцина против коронавируса китайской фармацевтической корпорации Sinopharm может обеспечить защиту от инфицирования минимум на полгода.
Об этом информируют СМИ со ссылкой на производителей. В мире уже начались поставки вещества.
Так, около 1 млн доз вакцины Sinopharm уже доставили самолетом в Сербию.
Кроме того, о планах закупить вакцину против вируса заявляли власти Венгрии.
Вакцина против коронавируса
В мире продолжается вакцинация против коронавируса. Процесс начался в конце 2020 года после утверждения вакцины.
Прививают людей веществами компаний Pfizer и BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Спутник V.
Украина же пока ожидает поставок вещества. В частности, страна договорилась с китайским производителем Sinovac Biotech.
Больше новостей о вакцине и вакцинации против коронавируса читайте на Фактах ICTV.
Источник: The Wall Street Journal, РБК-Украина