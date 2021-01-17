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Факты / Мир
Людмила Грубнік |

Китайская вакцина от Sinopharm — на какой период защищает от коронавируса

Вакцина против коронавируса китайской фармацевтической корпорации Sinopharm может обеспечить защиту от инфицирования минимум на полгода.

Об этом информируют СМИ со ссылкой на производителей. В мире уже начались поставки вещества.

Так, около 1 млн доз вакцины Sinopharm уже доставили самолетом в Сербию.

Кроме того, о планах закупить вакцину против вируса заявляли власти Венгрии.

Вакцина против коронавируса

В мире продолжается вакцинация против коронавируса. Процесс начался в конце 2020 года после утверждения вакцины.

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Прививают людей веществами компаний Pfizer и BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Спутник V.

Украина же пока ожидает поставок вещества. В частности, страна договорилась с китайским производителем Sinovac Biotech.

Больше новостей о вакцине и вакцинации против коронавируса читайте на Фактах ICTV.

Источник: The Wall Street Journal, РБК-Украина

Фото: Pexels

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