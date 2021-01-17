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Факты / Мир
Анастасія Дячкіна |

Более 23 млн больных в США и более 10 млн в Индии: коронавирус в мире 17 января

По состоянию на вечер 17 января во всем мире зафиксировали 93 194 922 случаев, в том числе 2 014 729 смертей, вызванных осложнениями от Covid-19.

Лидерами по количеству больных остаются Соединенные штаты и Индия.

Где больше всего больных Covid-19:

  • США — 23 344 423 (+246 485)
  • Индия — 10 557 985 (+15 144)
  • Бразилия — 8 393 492 (+69 198)
  • Российская Федерация — 3 568 209 (+23 586)
  • Великобритания — 3 357 365 (+41 342).

Украина в рейтинге распространения болезни сейчас занимает 17 место между Ираном и Перу.

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Где больше всего смертей от коронавируса:

  • США — 389 084 (+3 671)
  • Бразилия — 208 246 (+1 151)
  • Индия — 152 274 (+181)
  • Мексика — 139 022 (+1 235)
  • Великобритания — 88 590 (+1 106).

Коронавирус и карантин в мире

В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев Covid-19 является Великобритания, Испания, Германия и Франция.

Факты ICTV подготовили самые важные новости мира и Украины о коронавирусе 17 января.

Фото: Depositphotos

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