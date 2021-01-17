По состоянию на вечер 17 января во всем мире зафиксировали 93 194 922 случаев, в том числе 2 014 729 смертей, вызванных осложнениями от Covid-19.
Лидерами по количеству больных остаются Соединенные штаты и Индия.
Где больше всего больных Covid-19:
- США — 23 344 423 (+246 485)
- Индия — 10 557 985 (+15 144)
- Бразилия — 8 393 492 (+69 198)
- Российская Федерация — 3 568 209 (+23 586)
- Великобритания — 3 357 365 (+41 342).
Украина в рейтинге распространения болезни сейчас занимает 17 место между Ираном и Перу.
Где больше всего смертей от коронавируса:
- США — 389 084 (+3 671)
- Бразилия — 208 246 (+1 151)
- Индия — 152 274 (+181)
- Мексика — 139 022 (+1 235)
- Великобритания — 88 590 (+1 106).
Коронавирус и карантин в мире
В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев Covid-19 является Великобритания, Испания, Германия и Франция.
Факты ICTV подготовили самые важные новости мира и Украины о коронавирусе 17 января.