Протесты в США и штурм Капитолия: ФБР изучает версию иностранного вмешательства

В США расследуют вероятность иностранного вмешательства в дела страны и внешнего спонсирования штурма Капитолия, который произошел 6 января 2021 года.

Федеральное бюро расследований (ФБР) изучает, могли ли представители других государств, иностранных компаний или же частные лица оказывать финансовую поддержку тем, кто участвовал в протестах, пишет NBC News со ссылкой на собственные источники в органе.

Внимание сотрудников ФБР привлек перевод в биткоинах, приблизительно $500 тыс., представителям экстремистских групп, которые участвовали в штурме Капитолия, незадолго до протестов.

Перевод сделал гражданин Франции.

По предварительным данным, в расшатывании ситуации могли быть заинтересованы российские, китайские и иранские агенты в стране.

Протесты в США

6 января 2021 года, в день утверждения Конгрессом США победы новоизбранного президента Джо Байдена, прошли протесты сторонников его оппонента, действующего главы страны Дональда Трампа.

Они закончились штурмом Капитолия и кровопролитием.

Подробнее о протестах в США и штурме Капитолия читайте на Фактах ICTV.

Источник: NBC News