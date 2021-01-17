Протесты в США и штурм Капитолия: ФБР изучает версию иностранного вмешательства

В США расследуют вероятность иностранного вмешательства в дела страны и внешнего спонсирования штурма Капитолия, который произошел 6 января 2021 года.
Федеральное бюро расследований (ФБР) изучает, могли ли представители других государств, иностранных компаний или же частные лица оказывать финансовую поддержку тем, кто участвовал в протестах, пишет NBC News со ссылкой на собственные источники в органе.
Внимание сотрудников ФБР привлек перевод в биткоинах, приблизительно $500 тыс., представителям экстремистских групп, которые участвовали в штурме Капитолия, незадолго до протестов.
Перевод сделал гражданин Франции.
По предварительным данным, в расшатывании ситуации могли быть заинтересованы российские, китайские и иранские агенты в стране.
Протесты в США
6 января 2021 года, в день утверждения Конгрессом США победы новоизбранного президента Джо Байдена, прошли протесты сторонников его оппонента, действующего главы страны Дональда Трампа.
Они закончились штурмом Капитолия и кровопролитием.
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Источник: NBC News