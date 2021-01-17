В нидерландском городе Амстердам полиция разогнала акцию протеста на Музейной площади, используя водометы и служебных собак.

Группа Nederland in resistance организовала демонстрацию под лозунгом Никогда больше не голосуйте за кабинет Рютте! Группа также выступает против коронавирусных ограничений.

Когда на площади собрались сотни людей, нарушая карантинные меры, муниципалитет города принял экстренный приказ о запрете демонстрации.

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Полиция и конные подразделения неоднократно призывали собравшихся покинуть площадь, но когда те отказались, вмешалась полиция.

Полиции удалось оттеснить демонстрантов только после применения водометов.

Ook het #waterkanon werd eerder vanmiddag ingezet op het #museumplein. Meerdere #demonstranten bleven voor het #waterkanon staan en kregen hierdoor een nat pak. pic.twitter.com/Y100YqQHFF — Owen O’Brien (@Owen82107279) January 17, 2021

15 января правительство Нидерландов объявило об отставке из-за скандала с социальными выплатами.

С 2012 года налоговая служба неправильно обвинила тысячи семей в том, что они получали помощь по уходу за ребенком мошенническим способом, и требовала от них вернуть деньги, это десятки тысяч евро.

Источник: NOS