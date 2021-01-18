PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир
Людмила Грубнік |

Австралия может не открыть границы до 2022 года

В Австралии не планируют открывать границы и возобновлять полноценный пассажиропоток до конца этого года.

Об этом заявил глава Министерства здравоохранения страны Брендан Мерфи.

По его словам, то, что границы откроют в 2021 году, маловероятно, даже если прививки от коронавируса проведут большей части населения.

В Минздраве страны не уверены, что с помощью вакцинации получится преодолеть вирус, поэтому меры, в частности пограничные ограничения, пока отменять не будут.

Вероятно, что границы страна откроет уже в 2022 году.

Читайте
Дает ложный тест на ВИЧ: Австралия остановила испытания вакцины от Covid-19

Коронавирус в Австралии

Ситуация с коронавиурсом в Австралии в течение всей пандемии была одной из самых лучших. Были дни, когда в стране за сутки не обнаружили ни одного нового больного вирусом.

В связи с этим в стране планировали не спешить с вакцинацией.

Подробнее о коронавирусе и карантине в Австралии читайте на Фактах ICTV.

Источник: Хinhua

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка