В Австралии не планируют открывать границы и возобновлять полноценный пассажиропоток до конца этого года.

Об этом заявил глава Министерства здравоохранения страны Брендан Мерфи.

По его словам, то, что границы откроют в 2021 году, маловероятно, даже если прививки от коронавируса проведут большей части населения.

В Минздраве страны не уверены, что с помощью вакцинации получится преодолеть вирус, поэтому меры, в частности пограничные ограничения, пока отменять не будут.

Вероятно, что границы страна откроет уже в 2022 году.

Коронавирус в Австралии

Ситуация с коронавиурсом в Австралии в течение всей пандемии была одной из самых лучших. Были дни, когда в стране за сутки не обнаружили ни одного нового больного вирусом.

В связи с этим в стране планировали не спешить с вакцинацией.

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Источник: Хinhua