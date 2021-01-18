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Факты / Мир
Юлія Захарченко |

ФБР проверяет 25 тыс. военных США перед инаугурацией Байдена

Федеральное бюро расследований США проводит проверку 25 тыс. военнослужащих Национальной гвардии, которые приезжают в Вашингтон на инаугурацию Джо Байдена.

Меры предосторожности предприняли после того, как выяснили, что несколько участников штурма Капитолия связаны с военными. Это вызвало вопросы об экстремистских настроениях в вооруженных силах США.

По словам представителей министерства обороны США, весь персонал и правоохранители проходят обязательную проверку биографических данных.

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Все военнослужащие США по условиям контракта обязаны сообщать любую информацию об известном или предполагаемом экстремистском поведении в рядах. В армии также проводят дополнительные обучения военнослужащих, которые прибывают в Вашингтон.

В США готовят протесты перед инаугурацией Байдена

Федеральное бюро расследований США предупреждает о подготовке митингов перед церемонией инаугурации Джо Байдена. По данным ФБР, в городах страны готовят вооруженные беспорядки, а в Вашингтоне марш в день церемонии.

В связи с этим платформа Facebook ограничила проведение мероприятий в центре Вашингтона. Социальная сеть будет блокировать создание событий пользователями у зданий столицы, в частности у Белого дома и Конгресса США.

Источник: The Washington Post

Фото: Pixabay

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