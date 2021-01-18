В ЕС рассматривают вопрос о введении паспортов вакцинации против коронавируса. Эта мера позволит быстрее возродить туристическую отрасль, однако она также может вызвать разочарование у граждан.

О том, что не нужно слишком быстро вводить такие паспорта, заявил глава Европейского совета Шарль Мишель.

По его мнению, это деликатный вопрос, ведь у некоторых может сложиться впечатление, что таким образом им пытаются навязать необходимость проведения вакцинации, и что она является обязательной.

Спикер призывает всесторонне рассмотреть преимущества и риски такой меры и лишь тогда вводить ее.

Паспорта о вакцинации

После появления вакцины против коронавируса и начала процесса вакцинации в ЕС заявили о возможности введения паспортов, где будет отображаться информация о проведения прививки.

В ВОЗ призвали страны не спешить с такой мерой, однако не исключают, что она все же будет необходима.

Подробнее о паспортах о вакцинации читайте на Фактах ICTV.

Источник: NPO, The Brussels Times