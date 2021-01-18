Над Капитолием заметили большие клубы дыма, началась эвакуация людей

Днем 18 января над Капитолием в США заметили большое задымление.

Сегодня там должна была состояться репетиция инаугурации Джо Байдена.

Очевидцы и журналисты сообщают, что из здания Конгресса началась эвакуация людей. Вокруг слышны мощные сигналы пожарной тревоги.

Уже стала известна причина задымления над Капитолием — неподалеку начался пожар вокруг мусора, где ночевали местные бездомные.

По данным спасателей, пожар удалось потушить, информации о пострадавших нет.

Штурм Капитолия

После выступления Дональда Трампа массовый митинг в Вашингтоне 6 января превратился в штурм Капитолия.

Именно в тот день Конгресс должен утвердить победу Джо Байдена на президентских выборах в США.

Во время штурма Капитолия пострадало десятки человек, а пять человек, один из которых полицейский, погибли.

Джо Байден призвал политиков перестать называть участников штурма Капитолия мятежниками, назвав их преступниками.

Воспользовавшись ситуацией, демократы предложили заранее отстранить Трампа от должности. 13 января Палата представителей США поддержала решение объявить импичмент Дональду Трампу, однако окончательное решение может принять только Сенат.