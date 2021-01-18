PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир / Росія
Тетяна Забожко |

Пикеты в поддержку Навального: в России задержали более полусотни людей

18 января в Санкт-Петербурге, Москве и Архангельске задержали более полусотни участников пикетов в поддержку политика Алексея Навального.

В центре Санкт-Петербурга полицейские задержали предварительно 42 человека. Некоторые очевидцы насчитали 53.

Среди задержанных, как минимум, два журналиста – корреспондент петербургского штаба Навального и Дождя Денис Кабаков и корреспондент телеграмм-канала ЯГражданин! Анастасия Рогачева.

Пикеты в поддержку Навального в России – задержание участников

Также задержаны глава МО Гавань Нелли Вавилина, депутат Лиговки-Ямской Александр Изотов, экс-депутат Нарвского округа Анна Каруличева и экс-кандидат в депутаты МО Черная речка Павел Чупрунов.

Читайте
Что означает арест Навального и почему за ним так пристально следят украинцы

Серия одиночных пикетов началась днем 18 января у Гостиного двора.

Полицейские задерживали участников пикетов практически сразу же после того, как они разворачивали плакаты.

Присутствующих в мегафон предупреждали об административной ответственности за проведение публичных мероприятий и требовали разойтись.

В Москве задержали руководителя петербургского штаба Алексея Навального Ирину Фатьянову.

Не менее 12 человек задержали у второго отдела полиции в подмосковных Химках, где суд продлил срок задержания Алексея Навального на 30 суток.

Одного человека задержали во время одиночного митинга в Архангельске.

Сам Алексей Навальный в видеообращении призвал людей выходить на улицы:

– Чего боится жаба, сидящая на трубе? Чего боятся бункерные воры больше всего? Вы сами отлично знаете. Выхода людей на улицы, потому что это тот политический фактор, который нельзя игнорировать. Поэтому не бойтесь. Выходите на улицы. Выходите не за меня, выходите за себя и за свое будущее.

Также Алексей Навальный сообщил, что, если верить судебным документам, его повезли в Матросскую тишину.

Задержание Навального

Вечером 17 января 2021 года Алексея Навального задержали в московском аэропорту Шереметьево при прохождении паспортного контроля.

18 января 2021 года Алексей Навальный получил меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 30 дней. Заседание состоялось прямо в полицейском участке.

Блогер-оппозиционер является фигурантом известной в РФ дела Ив Роше. Свой приговор Навальный получил еще в конце 2014 года – 3,5 года условно, а также пять лет испытательного срока (по решению судьи – до конца 2020 года).

Кроме этого, в феврале 2017 года Алексей Навальный получил приговор суда по делу Кировлеса. В соответствии с ним, Навальный приговорен к пяти годам лишения свободы (условный срок).

Источник: Бумага, Медуза

Фото: Бумага

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка