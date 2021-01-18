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Факты / Мир
Людмила Богданова |

Более 600 тыс. больных и 12 тыс. смертей в сутки — коронавирус в мире 18 января

По состоянию на 18 января в мире зафиксировано 93 611 355 случаев коронавируса, за сутки — 622 173. Количество смертей от осложнений Covid-19 достигло отметки 2 022 405. За 24 часа умерло еще 12 534 жителей планеты.

Где больше всего больных Covid-19

  • США — 23 556 676 (+212 253);
  • Индия — 10 571 773 (+13 788);
  • Бразилия — 8 455 059 (+61 567);
  • Российская Федерация — 3 586 209 (+23 586);
  • Великобритания — 3 357 365 (+41 342).

Украина в рейтинге распространения болезни занимает 17 место.

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Страны-лидеры по количеству смертей

  • США — 392 641 (+3 557);
  • Бразилия — 209 296 (+1 050);
  • Индия — 152 419 (+145);
  • Мексика — 140 241 (+1 219);
  • Великобритания — 88 590 (+1 295).

В Германии хотят обязать население вместо масок носить респираторы с высокой степенью защиты. В Словакии с 18 января продолжили массовое тестирование населения на Covid-19.

В Европейском Союзе обсуждают вопрос паспортов прививок. С одной стороны, такой шаг восстановит туристическую отрасль, а с другой, может вызвать возмущение граждан.

Коронавирус в Украине

18 января Министерство здравоохранения Украины подтвердило 1 163 716 случаев коронавируса, за последние сутки положительные тесты получили 3 034 человека.

Количество летальных случаев увеличилось на 67, всего за период пандемии зафиксировано 20 869 смертей. Подробнее о коронавирусе в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Всемирная организация здравоохранения

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