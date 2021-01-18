По состоянию на 18 января в мире зафиксировано 93 611 355 случаев коронавируса, за сутки — 622 173. Количество смертей от осложнений Covid-19 достигло отметки 2 022 405. За 24 часа умерло еще 12 534 жителей планеты.
Где больше всего больных Covid-19
- США — 23 556 676 (+212 253);
- Индия — 10 571 773 (+13 788);
- Бразилия — 8 455 059 (+61 567);
- Российская Федерация — 3 586 209 (+23 586);
- Великобритания — 3 357 365 (+41 342).
Украина в рейтинге распространения болезни занимает 17 место.
Страны-лидеры по количеству смертей
- США — 392 641 (+3 557);
- Бразилия — 209 296 (+1 050);
- Индия — 152 419 (+145);
- Мексика — 140 241 (+1 219);
- Великобритания — 88 590 (+1 295).
В Германии хотят обязать население вместо масок носить респираторы с высокой степенью защиты. В Словакии с 18 января продолжили массовое тестирование населения на Covid-19.
В Европейском Союзе обсуждают вопрос паспортов прививок. С одной стороны, такой шаг восстановит туристическую отрасль, а с другой, может вызвать возмущение граждан.
Коронавирус в Украине
18 января Министерство здравоохранения Украины подтвердило 1 163 716 случаев коронавируса, за последние сутки положительные тесты получили 3 034 человека.
Количество летальных случаев увеличилось на 67, всего за период пандемии зафиксировано 20 869 смертей. Подробнее о коронавирусе в Украине читайте на Фактах ICTV.