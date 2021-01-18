Словакия повторно протестует всех граждан на Covid-19

Словакия с 18 января снова запускает массовое тестирование на коронавирус всех граждан своей страны, в целом количество населения составляет около 5,5 млн человек.

Кроме того, с 26 января до 7 февраля власть усиливает запрет на выход из дома: на работу смогут ходить только те, у кого есть отрицательный тест на коронавирус.

В октябре-ноябре 2020 года Словакии удалось протестировать практически всех жителей страны старше 10 лет.

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М ассовое тестирование

27 ноября в Словакии разделились мнения относительно целесообразности массового тестирования населения на коронавирус. В связи с этим вторую волну тестирования, которая планировалась на 5 и 6 декабря, отложили на неопределенный срок.

Премьер-министр страны Игорь Матович говорит, что в правительстве нет единого мнения по этому вопросу. Ассоциация городов и общин вообще потребовала отказаться от практики массового тестирования, призывая сосредоточиться на тестировании уязвимых групп населения.

Последние данные службы здравоохранения свидетельствуют, что количество заражений растет, несмотря на проведенное несколько недель назад массовое тестирование.