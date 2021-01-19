После решения суда в Москве о задержании до 15 февраля Алексея Навального привезли в следственный изолятор Матросская тишина.

Об этом рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников.

По его словам, Навальный содержится в трехместной камере карантинного отделения, где он находится один.

Мельников уточнил, что политика обеспечили постелью, посудой и гигиеническими принадлежностями.

В камере есть холодильник, электрический чайник и телевизор. Есть там и горячая вода.

– Членами ОНК Алексею Анатольевичу было разъяснено, что он может пользоваться ФСИН-письмом и также может заказать самостоятельно или через родственников необходимые продукты питания и вещи в магазине СИЗО, – отметил представитель ОНК.

Задержание Навального

Вечером 17 января Алексея Навального задержали в московском аэропорту Шереметьево при прохождении паспортного контроля.

А 18 января суд арестовал политика на 30 дней. Заседание состоялось прямо в полицейском участке.