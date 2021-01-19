Могла продать РФ ноутбук спикера Конгресса: в США арестовали участницу штурма Капитолия

В США арестовали Райли Джун Уильямс. 22-летней девушке предъявили обвинение за участие в штурме Капитолия 6 января.

Райли также подозревают в краже ноутбука спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Предположительно, он пропал во время беспорядков на территории Капитолия.

О краже техники узнали благодаря показаниям одного из свидетелей по делу штурма Капитолия. По его словам, Райли хотела продать ноутбук Службе внешней разведки Российской Федерации.

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Штурм здания Конгресса США произошел 6 января 2021 года. Во время голосования за избрание нового президента США Джо Байдена сторонники Дональда Трампа собрались под Капитолием.

Мирные митинги переросли в столкновение с правоохранителями. Во время штурма погибли пять человек, десятки людей задержали.

В США проверяют военных перед инаугурацией Байдена

ФБР проверяет 25 тыс. военнослужащих США, которые будут во время инаугурации нового президента США Джо Байдена в Вашингтоне.

Во время выяснения деталей штурма Капитолия оказалось, что участники беспорядков имеют связь с военными США. Это вызвало опасения нового штурма во время инаугурации.