323 712 позитивных тестов на Covid-19 в мире за последние сутки, а общее количество инфицированных на планете достигло 93 956 883.

По данным ВОЗ, за день от осложнений коронавирусной болезни умерли 6 478 пациентов.

С начала пандемии жертвами вируса стали 2 029 084 человека.

Страны, где больше всего зараженных Covid-19

США – 23 556 676;

Индия – 10 581 837;

Бразилия – 8 488 099;

Россия – 3 591 066;

Великобритания – 3 395 963.

Лидеры по количеству летальных случаев

США – 392 641;

Бразилия – 209 847;

Индия – 152 556;

Мексика – 140 704;

Великобритания – 89 261.

Коронавирус в Украине

Украина в списке стран по количеству инфицированных коронавирусом занимает 17 место. По состоянию на 19 января подтверждено 3 939 новых случаев Covid-19 , а в целом — 1 167 655.

От осложнений за последние сутки умерли 177 человек, а с начала эпидемии – 21 046 пациентов.

В то же время выздоровели за день 15 052 украинца (всего — 886 248).

Источник: ВОЗ