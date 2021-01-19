PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир
Валентина Летяк |

На планете уже почти 94 млн инфицированных – коронавирус в мире 19 января

323 712 позитивных тестов на Covid-19 в мире за последние сутки, а общее количество инфицированных на планете достигло 93 956 883.

По данным ВОЗ, за день от осложнений коронавирусной болезни умерли 6 478 пациентов.

С начала пандемии жертвами вируса стали 2 029 084 человека.

Читайте
Адаптивный карантин в Украине: какие ограничения будут действовать после локдауна

Страны, где больше всего зараженных Covid-19

  • США – 23 556 676;
  • Индия – 10 581 837;
  • Бразилия – 8 488 099;
  • Россия – 3 591 066;
  • Великобритания – 3 395 963.

Лидеры по количеству летальных случаев

  • США – 392 641;
  • Бразилия – 209 847;
  • Индия – 152 556;
  • Мексика – 140 704;
  • Великобритания – 89 261.

Коронавирус в Украине

Украина в списке стран по количеству инфицированных коронавирусом занимает 17 место. По состоянию на 19 января подтверждено 3 939 новых случаев Covid-19 , а в целом — 1 167 655.

От осложнений за последние сутки умерли 177 человек, а с начала эпидемии – 21 046 пациентов.

В то же время выздоровели за день 15 052 украинца (всего — 886 248).

Источник: ВОЗ

Фото: Depositphotos

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка