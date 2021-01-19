323 712 позитивных тестов на Covid-19 в мире за последние сутки, а общее количество инфицированных на планете достигло 93 956 883.
По данным ВОЗ, за день от осложнений коронавирусной болезни умерли 6 478 пациентов.
С начала пандемии жертвами вируса стали 2 029 084 человека.
Страны, где больше всего зараженных Covid-19
- США – 23 556 676;
- Индия – 10 581 837;
- Бразилия – 8 488 099;
- Россия – 3 591 066;
- Великобритания – 3 395 963.
Лидеры по количеству летальных случаев
- США – 392 641;
- Бразилия – 209 847;
- Индия – 152 556;
- Мексика – 140 704;
- Великобритания – 89 261.
Коронавирус в Украине
Украина в списке стран по количеству инфицированных коронавирусом занимает 17 место. По состоянию на 19 января подтверждено 3 939 новых случаев Covid-19 , а в целом — 1 167 655.
От осложнений за последние сутки умерли 177 человек, а с начала эпидемии – 21 046 пациентов.
В то же время выздоровели за день 15 052 украинца (всего — 886 248).
Источник: ВОЗ