По состоянию на 19 января в мире зафиксировано 93 956 883 случаев коронавируса, за последние сутки — 323 712. От осложнений Covid-19 умерло 2 029 084 человек, за 24 часа зафиксировано еще 6 478 смертей.

Лидерами по количеству больных остаются США, Индия, Бразилия, Россия и Великобритания.

Германия зафиксировала новый штамм коронавируса, который отличается от тех, что были обнаружены ранее. Мутацию диагностировали у 35 пациентов.

Между тем в Беларуси начали массовую вакцинацию населения российским препаратом Спутник V. На первых этапах прививки сделают медицинским работникам.

В Ирландии сообщили о 81 случае аллергической реакции после вакцинации. Среди симптом — тошнота, сыпь, головокружение. В стране делают прививки препаратами производителей Pfizer и BioNTech, а также Моderna.

В Бразилии также начали делать инъекции населению китайской вакциной Sinovac Biotech. В то же время Китай усиливает карантинные меры в связи со вспышкой коронавируса в одной из провинций.

Карантин и коронавирус в Украине

В мировом рейтинге распространения Covid-19 Украина занимает 17 место. По состоянию на 19 января зафиксировано:

3 939 новых случаев коронавируса, в общем — 1 167 655;

21 046 смертей от Covid-19 за последние сутки — 177;

15 052 выздоровевших, в общем вылечиться удалось 886 248 пациентам.

Как будут учиться студенты вузов после локдауна

Все студенты, которые получают профессионально-техническое и высшее образование в Украине, смогут продолжить обучение после 24 января в смешанном формате или очно.

В то же время, по словам министра образования и науки Сергея Шкарлета, это зависит от санитарно-эпидемической ситуации в каждом отдельном регионе.

После окончания локдауна (8-24 января) в Украине будет действовать адаптивный карантин — все регионы вернутся к ограничениям оранжевой зоны. Запреты адаптивного карантина смотрите на Фактах ICTV.