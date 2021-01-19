В Ирландии специалисты получили 81 жалобу от граждан, которых ранее вакцинировали против коронавируса.

Люди жаловались на побочные реакции организма, среди которых повышенная утомляемость, головокружение, тошнота, боль в суставах, сыпь в области укола.

— Эти симптомы быстро прошли и не требовали врачебного вмешательства, — уточнила глава Органа по регулированию продуктов для здоровья (HPRA) Лоррен Нолан.

При этом в стране пока не было тяжелых случаев аллергической реакции организма на вакцину.

В Ирландии делают прививки веществами компаний Pfizer и BioNTech, а также Моderna.

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Вакцина против коронавируса

В мире продолжается процесс массовой вакцинации населения против коронавируса.

При этом в ряде стран заявили о побочных реакциях у некоторых привитых.

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Источник: The Irish Times