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Факты / Мир
Людмила Грубнік |

Тошнота и сыпь: в Ирландии зафиксировали 81 случай аллергии на Covid-вакцину

В Ирландии специалисты получили 81 жалобу от граждан, которых ранее вакцинировали против коронавируса.

Люди жаловались на побочные реакции организма, среди которых повышенная утомляемость, головокружение, тошнота, боль в суставах, сыпь в области укола.

— Эти симптомы быстро прошли и не требовали врачебного вмешательства, — уточнила глава Органа по регулированию продуктов для здоровья (HPRA) Лоррен Нолан.

При этом в стране пока не было тяжелых случаев аллергической реакции организма на вакцину.

В Ирландии делают прививки веществами компаний Pfizer и BioNTech, а также Моderna.

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Вакцина против коронавируса

В мире продолжается процесс массовой вакцинации населения против коронавируса.

При этом в ряде стран заявили о побочных реакциях у некоторых привитых.

Подробнее о вакцинации против коронавируса читайте на Фактах ICTV.

Источник: The Irish Times

Фото: Pexels

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