В Ирландии специалисты получили 81 жалобу от граждан, которых ранее вакцинировали против коронавируса.
Люди жаловались на побочные реакции организма, среди которых повышенная утомляемость, головокружение, тошнота, боль в суставах, сыпь в области укола.
— Эти симптомы быстро прошли и не требовали врачебного вмешательства, — уточнила глава Органа по регулированию продуктов для здоровья (HPRA) Лоррен Нолан.
При этом в стране пока не было тяжелых случаев аллергической реакции организма на вакцину.
В Ирландии делают прививки веществами компаний Pfizer и BioNTech, а также Моderna.
Вакцина против коронавируса
В мире продолжается процесс массовой вакцинации населения против коронавируса.
При этом в ряде стран заявили о побочных реакциях у некоторых привитых.
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Источник: The Irish Times