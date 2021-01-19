Новая Зеландия ввела новое требование для всех прибывающих в страну — обязательное тестирование на коронавирус.

Такое заявление сделал министр Новой Зеландии, ответственный за противодействие пандемии Covid-19 Крис Хипкинз.

— Правительство распространяет требование об обязательном предварительном тестировании на коронавирус на всех пассажиров, прибывающих в Новую Зеландию из всех стран, за исключением Австралии и большинства тихоокеанских островных государств, а также Антарктиды. Это изменение вступит в силу в 23.59 25 января, — сказал министр.

Хипкинз отметил, что для всех иностранцев, прибывающих в Новую Зеландию, также действует обязательный двухнедельный карантин.

Въехать в страну без изоляции могут только граждане Новой Зеландии.

По словам министра, проверять документы, подтверждающие отрицательный результат теста на коронавирус, должны работники авиакомпаний.

Повторная вакцинация в Словакии

Словакия с 18 января снова запускает массовое тестирование на коронавирус всех граждан своей страны, в целом количество населения составляет около 5,5 млн человек.

Кроме того, с 26 января до 7 февраля власть усиливает запрет на выход из дома: на работу смогут ходить только те, у кого есть отрицательный тест на коронавирус.