Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) сократила количество представителей в Украине из-за распространения коронавируса.

Об этом во время совместного брифинга с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой заявила глава миссии Анн Линде.

— Из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса, было сокращено количество наблюдателей, которые были привлечены к деятельности миссии в Украине, — рассказала Анн Линде.

В то же время нехватку людей компенсируют в Украине установкой камер наблюдения.

Визит главы ОБСЕ в Украину

Новая глава ОБСЕ Анн Линде приехала в Украину 19 января.

Это ее первый зарубежный визит в новом статусе.

Подробнее о визите главы ОБСЕ в Украину читайте в материалах на Фактах ICTV.

Источник: МИД

Фото: ОБСЕ