PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир
Людмила Грубнік |

ОБСЕ сократила количество наблюдателей в Украине из-за коронавируса

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) сократила количество представителей в Украине из-за распространения коронавируса.

Об этом во время совместного брифинга с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой заявила глава миссии Анн Линде.

— Из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса, было сокращено количество наблюдателей, которые были привлечены к деятельности миссии в Украине, — рассказала Анн Линде.

В то же время нехватку людей компенсируют в Украине установкой камер наблюдения.

Визит главы ОБСЕ в Украину

Новая глава ОБСЕ Анн Линде приехала в Украину 19 января.

Читайте
Украина рассчитывает на поддержку ОБСЕ в решении конфликта на Донбассе - Кулеба

Это ее первый зарубежный визит в новом статусе.

Подробнее о визите главы ОБСЕ в Украину читайте в материалах на Фактах ICTV.

Источник: МИД

Фото: ОБСЕ

Теги: , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх