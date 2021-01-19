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Факты / Мир
Софія Телішевська |

Отменим! Команда Байдена отреагировала на решение Трампа открыть границы

Пресс-секретарь избранного президента США Джо Байдена Джен Псаки заявила, что решение действующего президента Дональда Трампа открыть границы для путешествий в Европу и Бразилию будет отменено.

Она подчеркнула, что команда Байдена планирует усилить меры безопасности в США, поэтому сейчас не время снимать ограничения на международные поездки.

— Фактически, мы планируем усилить меры общественного здравоохранения относительно международных поездок, чтобы еще больше уменьшить распространение Covid-19, — сообщила Джен Псаки

За несколько часов до этого стало известно, что президент США Дональд Трамп планирует отменить ограничения для путешествия в Европу и Бразилию, которые ввели из-за пандемии.

Границы Австралии

В Австралии не планируют открывать границы и возобновлять полноценный пассажиропоток до конца этого года.

Об этом заявил глава Министерства здравоохранения страны Брендан Мерфи.

По его словам, то, что границы откроют в 2021 году, маловероятно, даже если прививки от коронавируса проведут большей части населения.

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