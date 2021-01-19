Отменим! Команда Байдена отреагировала на решение Трампа открыть границы

Пресс-секретарь избранного президента США Джо Байдена Джен Псаки заявила, что решение действующего президента Дональда Трампа открыть границы для путешествий в Европу и Бразилию будет отменено.

Она подчеркнула, что команда Байдена планирует усилить меры безопасности в США, поэтому сейчас не время снимать ограничения на международные поездки.

— Фактически, мы планируем усилить меры общественного здравоохранения относительно международных поездок, чтобы еще больше уменьшить распространение Covid-19, — сообщила Джен Псаки

With the pandemic worsening, and more contagious variants emerging around the world, this is not the time to be lifting restrictions on international travel. — Jen Psaki (@jrpsaki) January 19, 2021

За несколько часов до этого стало известно, что президент США Дональд Трамп планирует отменить ограничения для путешествия в Европу и Бразилию, которые ввели из-за пандемии.

Г раницы Австралии

В Австралии не планируют открывать границы и возобновлять полноценный пассажиропоток до конца этого года.

Об этом заявил глава Министерства здравоохранения страны Брендан Мерфи.

По его словам, то, что границы откроют в 2021 году, маловероятно, даже если прививки от коронавируса проведут большей части населения.