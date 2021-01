Отменим! Команда Байдена отреагировала на решение Трампа открыть границы

Пресс-секретарь избранного президента США Джо Байдена Джен Псаки заявила, что решение действующего президента Дональда Трампа открыть границы для путешествий в Европу и Бразилию будет отменено.

Она подчеркнула, что команда Байдена планирует усилить меры безопасности в США, поэтому сейчас не время снимать ограничения на международные поездки.

With the pandemic worsening, and more contagious variants emerging around the world, this is not the time to be lifting restrictions on international travel.

— Jen Psaki (@jrpsaki) January 19, 2021