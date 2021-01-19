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Факты / Мир
Валентина Летяк |

Мир на грани морального падения: глава ВОЗ о вакцинации против Covid-19

Всемирная организация здравоохранения обеспокоена проблемой доступности вакцин от коронавируса из-за неравномерного ее распределения.

– Я должен быть откровенным: мир находится на грани катастрофического морального падения – и цена этого падения будет оплачена жизнями и средствами к существованию в самых бедных странах мира, – заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус на заседании исполнительного совета Организации.

По его словам, почти все страны-изготовители вакцин предпочли ее распространению среди своего населения, но такой подход обречен на провал, потому что он поднимет цены и будет способствовать накоплению запасов.

– В конечном итоге эти действия только продлят пандемию, ограничения, необходимые для ее сдерживания, а также человеческие и экономические потери, – добавил глава ВОЗ.

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В мире уже сделано почти 38 млн прививок от коронавируса. Массовая вакцинация населения проходит в 49 странах.

Лидерами по количеству прививок на 100 человек является Израиль (25 доз на 100 человек), Объединенные Арабские Эмираты (15 доз на 100 человек) и Королевство Бахрейн (10 доз на 100 человек).

Источник: ВВС

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