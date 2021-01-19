Трамп проведет прощальную церемонии за 4 часа до инаугурации Байдена

Президент США Дональд Трамп намерен провести свою последнюю, прощальную, церемонию на этом посту в среду утром — за несколько часов до инаугурации преемника Джо Байдена.

Ожидается, что утром 20 января Трамп отбудет из Вашингтона и отправится на военную церемонию на базе Эндрюс в штате Мэриленд. Начало церемонии запланировано на 8.00 по местному времени, за четыре часа до того, как начнется инаугурация Байдена. Гостей церемонии попросили прибыть на нее за 45 минут до начала.

По некоторым данным, в ходе церемонии дадут оружейный салют. Затем Трамп в последний раз воспользуется бортом номер один и отправится на нем во Флориду — в свою резиденцию в Мар-а-Лаго.

Приглашения посетить церемонию на военной базе были разосланы сотрудникам администрации Трампа и его сторонникам. Приглашенные обязаны прийти в масках, чтобы защититься от коронавируса и могут взять с собой до пяти человек.

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Представитель Белого дома отказался комментировать информацию относительно планов Трампа в последние дни на посту. По некоторым данным, какое-то время после 20 января Трамп проведет во Флориде, где будет планировать свои дальнейшие шаги.

Импичмент Трампу

13 января Палата представителей Конгресса поддержала второй по счету импичмент 45-ому президенту США Дональду Трампу.

Его обвиняют лишь в одном — подстрекательстве к мятежу.

Это уже вторая попытка Палаты представителей США отправить Трампа в отставку. В 2019 году главу США не отстранили, так как решение не поддержал Сенат, большинство в котором имели представители республиканской партии

Теперь свое решение должны вынести сенаторы, после чего дело превратится в судебный процесс. Для импичмента президента необходимо 2/3 голосов сенаторов и именно этот этап никогда не был пройден в истории США.