Действующий президент США Дональд Трамп во время своей прощальной речи признал приход новой администрации Джо Байдена. Также он отметил, что будет молиться за ее успехи.

— На этой неделе мы проведем инаугурацию новой администрации, и я молюсь за ее успех в сохранении Америки безопасной и процветающей.

Вместе с тем, Трамп добавил, что за время его президентства Штаты укрепили альянсы и мобилизовали страны для противодействия КНР. Кроме того, он отметил, что гордится тем, что не начал ни одной войны.

Прокомментировал Дональд Трамп и штурм 6 января Капитолия. В частности, он отметил, что такому политическому насилию не может быть оправдания и с этим никогда нельзя мириться.

Инаугурация Байдена

20 января в Вашингтоне в 19.00 по киевскому времени состоится инаугурация Джо Байдена — новоизбранного президента США.

Из-за пандемии коронавируса традиционную двухчасовую ходу представителя государства в Белый дом заменят на виртуальный парад, который будут транслировать по телевидению.

В целом ожидается скромная церемония, хотя обычно ее посещают около 200 тыс. человек.