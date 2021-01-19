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Факты / Мир
Людмила Грубнік |

В Беларуси медиков начали вакцинировать российским веществом от Covid-19

С 19 января в Беларуси медработников, которые находятся в зоне риска, начали массово вакцинировать от коронавируса.

Иммунизацию делают российской вакциной против Covid-19 Спутник V.

— Будут привиты 2 285 медработников Минска, 3 460 — Брестского региона, 3 260 — Витебского, 4 365 — Гомельского, 1 735 — Гродненского, 1 610 — Могилевского, 2 485 — Минской области, — передают СМИ Беларуси.

При этом вакцину распределили по регионам в зависимости от количества заявок, которые пришли от медицинских учреждений.

Вакцинация в Беларуси

Еще в конце декабря 2020 года Министерство здравоохранения Беларуси заявило о прибытии первых партий российской вакцины против коронавируса Спутник V.

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Тогда же сообщали о старте вакцинации населения, в приоритете были медицинские сотрудники и учителя.

Подробнее о вакцинации против коронавируса читайте в материалах на Фактах ICTV.

Источник: БелТА

Фото: Dreamstime

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