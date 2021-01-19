PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир
Людмила Грубнік |

В Китае обнаружили новый эпицентр распространения Covid-19, страна усиливает меры

В Китае фиксируют увеличение количества новых случаев заболевания коронавирусом. При этом вспышку выявили в провинции Цзилинь.

За последние сутки в стране выявили 118 новых больных, что много для страны после длительного затишья. Из этого количества 43 — в северо-восточной части, где находится Цзилинь.

Ранее наиболее активно вирус распространялся в провинции Хэбэй, что на востоке страны, там за последний день выявили 35 новых больных.

В связи с этим власти страны призвали граждан по возможности ограничить передвижение по стране.

В стране усиливают меры, в частности появились ограничения на въезд в столицу. Также в Китае провели очередное тестирование граждан.

Читайте
Без риска заражения: в Китае роботы тестируют на Covid-19

Новый штамм коронавируса в Китае

Новый штамм коронавируса, который впервые выявили в Великобритании, в январе зафиксировали в Китае.

В стране подтвердили более 100 случаев болезни.

Подробнее о коронавирусе в Китае читайте на Фактах ICTV.

Источник: Xinhua

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка