В Китае фиксируют увеличение количества новых случаев заболевания коронавирусом. При этом вспышку выявили в провинции Цзилинь.
За последние сутки в стране выявили 118 новых больных, что много для страны после длительного затишья. Из этого количества 43 — в северо-восточной части, где находится Цзилинь.
Ранее наиболее активно вирус распространялся в провинции Хэбэй, что на востоке страны, там за последний день выявили 35 новых больных.
В связи с этим власти страны призвали граждан по возможности ограничить передвижение по стране.
В стране усиливают меры, в частности появились ограничения на въезд в столицу. Также в Китае провели очередное тестирование граждан.
Новый штамм коронавируса в Китае
Новый штамм коронавируса, который впервые выявили в Великобритании, в январе зафиксировали в Китае.
В стране подтвердили более 100 случаев болезни.
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Источник: Xinhua