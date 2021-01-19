В США мужчина три месяца прожил в аэропорту, так как боялся коронавируса

В международном аэропорту О’Хара в Чикаго (США) мужчина прожил три месяца, потому что боялся заразиться коронавирусом. Житель пригорода Лос-Анджелеса Адитья Сингх прилетел 19 октября 2020 года, но решил не возвращаться домой.

Он жил в зоне безопасности аэропорта, а питался тем, что давали пассажиры.

16 января сотрудники United Airlines попросили его показать документы. Однако Сингх не растерялся и предъявил бейдж сотрудника аэропорта. Однако карта принадлежала не ему, а операционном менеджеру, который сообщил о ее исчезновении 26 октября.

В результате полиция таки задержала мужчину и обвинила в проникновении в запретную зону и краже. Ему запретили въезд в аэропорт и отпустили под залог в тысячу долларов.

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