В США мужчина три месяца прожил в аэропорту, так как боялся коронавируса

В международном аэропорту О’Хара в Чикаго (США) мужчина прожил три месяца, потому что боялся заразиться коронавирусом. Житель пригорода Лос-Анджелеса Адитья Сингх прилетел 19 октября 2020 года, но решил не возвращаться домой.
Он жил в зоне безопасности аэропорта, а питался тем, что давали пассажиры.
16 января сотрудники United Airlines попросили его показать документы. Однако Сингх не растерялся и предъявил бейдж сотрудника аэропорта. Однако карта принадлежала не ему, а операционном менеджеру, который сообщил о ее исчезновении 26 октября.
В результате полиция таки задержала мужчину и обвинила в проникновении в запретную зону и краже. Ему запретили въезд в аэропорт и отпустили под залог в тысячу долларов.
В США обнаружили два новых штамма коронавируса
Ученые в американском штате Огайо заявили об обнаружении двух новых штаммов коронавируса, сформировавшихся на территории Соединенных Штатов.
По его данным, один из них аналогичен так называемой британской разновидности вируса. Как отмечают ученые, наблюдается развитие и другого штамма с тремя генетическими мутациями.