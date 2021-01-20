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Факты / Мир
Євгенія Шапоренко |

12 нацгвардейцев отстранили от охраны Байдена во время инаугурации — причина

В США 12 нацгвардейцев, которые должны были охранять Джо Байдена во время инаугурации отстранили из-за подозрений в связях с правыми группировками и экстремизме.

Об этом пишет AP со ссылкой на сотрудника разведки.

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Также гвардейцев отстранили из-за их высказываний в интернете, которые имели экстремистский характер. В том числе двое из них публиковали экстремистские мысли о штурме Капитолия.

В то же время в Пентагоне говорят, что особой угрозы для Байдена не было.

Двух гвардейцев отправили домой из-за комментариев о штурме Капитолия, еще 10 — за другие потенциальные проблемы, которые могут быть связаны с предыдущей преступной деятельностью, однако не связаны с мероприятием.

Инаугурация Байдена

20 января в Вашингтоне в 19.00 по киевскому времени состоится инаугурация Джо Байдена — новоизбранного президента США.

Из-за пандемии коронавируса традиционную двухчасовую ходу представителя государства в Белый дом заменят на виртуальный парад, который будут транслировать по телевидению.

В целом ожидается скромная церемония, хотя обычно ее посещают около 200 тыс. человек.

Источник: AP

Фото: Depositphotos

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