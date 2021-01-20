Количество инфицированных коронавирусом в мире стремительно растет. По состоянию на 20 января Covid-19 заразились 94 124 612 жителей планеты. Только за последние сутки — 312 202 новых случая.

Статистика по смертности также неутешительна — умерли от осложнений еще 8 316 больных, а с начала пандемии – 2 034 527.

Лидером и по количеству инфицированных, и летальных случаев остаются США.

В Китае, откуда пошел смертельный вирус, 20 января ввели частичный локдаун в Пекине — в районе Даксинг, где обнаружили вспышку. Более 1,6 млн жителям района запрещено выезжать оттуда.

А так называемый британский штамм коронавируса обнаружили уже в 60 странах мира.

Коронавирус и карантин в Украине

Последние данные Госкомстата свидетельствуют о том, что смертность от Covid-19 в полтора раза превысила уровень смертности от гриппа и пневмонии.

В частности, за 11 месяцев 2020 года от коронавируса умерли 14 534 человек, а от гриппа и пневмонии — 9 062. То есть впервые Covid-19 обошел среди причин смертности грипп и пневмонию.

Что касается карантина, то в Киеве планируют восстановить очное обучение во всех школах с 25 января. Однако окончательное решение в конце недели должен принять Кабмине.

Вакцина от коронавируса

Россия подала заявление о регистрации своей вакцины против коронавируса Спутник V в Евросоюзе. Процесс экспертизы начнется в феврале, а решение о регистрации будет принято по результатам серии экспертных проверок.

Италия готовит иски против американской компании Pfizer. Она нарушила сроки поставки своей вакцины, разработанной совместно с немецкой BioNThec.

В то же время большинство украинцев против прививки от Covid-19 даже бесплатной вакциной. По данным опроса, в середине января только 43% украинцев были готовы делать прививки от коронавируса, если вакцина бесплатная, не готовы — 52%.