Энтони Блинкен — биография нового госсекретаря США

Джо Байден, который победил на президентских выборах, определился с кандидатурой госсекретаря. Им станет 58-летний Энтони Блинкен, который долгое время занимал должности второго-третьего плана в американской государственной системе.

Он будет заниматься внешней политикой США, поэтому важно понимать, как такое изменение повлияет на другие страны.

Что известно об Энтони Блинкена, его биографию и отношение к Украине, читайте в материале.

Биография

Энтони Блинкен родился в Нью-Йорке. Окончил юридический факультет Гарвардского университета и продолжил свое образование в Колумбийском университете.

Во времена президентства Билла Клинтона (1994-2001 гг.) занимал должность спичрайтера по внешнеполитическим вопросам, был в аппарате Совета национальной безопасности США.

Впоследствии работал помощником сенатора Байдена, который возглавлял тогда комитет Сената по международным отношениям.

В течение первого президентского срока Барака Обамы в 2009-2013 годах Блинкен занимал должность советника по национальной безопасности вице-президента Джо Байдена.

В 2013-2015 годах был заместителем советника по национальной безопасности президента США, в 2015-2017 годах — заместителем государственного секретаря США.

Тогда он занимался внешнюю политику США в Афганистане, Ливии и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Блинкен и Украина

Блинкен бывал в Украине неоднократно в течение 2009-2017 годов. Он вел переговоры с руководством государства и регулярно комментировал ситуацию в стране и политику России.

В 2014 году Энтони Блинкен сыграл существенную роль в формировании соответствующей политики США на Крымский кризис. Политик отмечал, что всеобъемлющий режим санкций нужен для сдерживания ближайшего круга президента Путина и для наказания русского народа за поддержку Путина.

В 2016 году, комментируя очередное обострение боевых действий на Донбассе, он отметил, что именно Россия спровоцировала рост атак.

В 2017 году Блинкен выступал за предоставление Украине летального оружия и активно отслеживал ситуацию в стране.

Будущий госсекретарь не поддерживает завершение строительства газопровода Северный поток — 2, который не выгоден для Украины. Он видит в нем препятствие на пути диверсификации ЕС направлений поставок энергоносителей.

Инаугурация Байдена

20 января в Вашингтоне в 19.00 по киевскому времени состоится инаугурация Джо Байдена — новоизбранного президента США.

На инаугурации будут присутствовать Барак Обама, Билл Клинтон и Джордж Буш-младший вместе с женами.

Как будет проходить инаугурация демократа Джо Байдена, где смотреть церемонию и какие традиции характерны для США, читайте в материале Фактов ICTV.