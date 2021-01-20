Энтони Блинкен — биография нового госсекретаря США

Джо Байден, который победил на президентских выборах, определился с кандидатурой госсекретаря. Им станет 58-летний Энтони Блинкен, который долгое время занимал должности второго-третьего плана в американской государственной системе.
Он будет заниматься внешней политикой США, поэтому важно понимать, как такое изменение повлияет на другие страны.
Что известно об Энтони Блинкена, его биографию и отношение к Украине, читайте в материале.
Биография
Энтони Блинкен родился в Нью-Йорке. Окончил юридический факультет Гарвардского университета и продолжил свое образование в Колумбийском университете.
Во времена президентства Билла Клинтона (1994-2001 гг.) занимал должность спичрайтера по внешнеполитическим вопросам, был в аппарате Совета национальной безопасности США.
Впоследствии работал помощником сенатора Байдена, который возглавлял тогда комитет Сената по международным отношениям.
В течение первого президентского срока Барака Обамы в 2009-2013 годах Блинкен занимал должность советника по национальной безопасности вице-президента Джо Байдена.
В 2013-2015 годах был заместителем советника по национальной безопасности президента США, в 2015-2017 годах — заместителем государственного секретаря США.
Тогда он занимался внешнюю политику США в Афганистане, Ливии и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Блинкен и Украина
Блинкен бывал в Украине неоднократно в течение 2009-2017 годов. Он вел переговоры с руководством государства и регулярно комментировал ситуацию в стране и политику России.
В 2014 году Энтони Блинкен сыграл существенную роль в формировании соответствующей политики США на Крымский кризис. Политик отмечал, что всеобъемлющий режим санкций нужен для сдерживания ближайшего круга президента Путина и для наказания русского народа за поддержку Путина.
В 2016 году, комментируя очередное обострение боевых действий на Донбассе, он отметил, что именно Россия спровоцировала рост атак.
В 2017 году Блинкен выступал за предоставление Украине летального оружия и активно отслеживал ситуацию в стране.
Будущий госсекретарь не поддерживает завершение строительства газопровода Северный поток — 2, который не выгоден для Украины. Он видит в нем препятствие на пути диверсификации ЕС направлений поставок энергоносителей.
Инаугурация Байдена
20 января в Вашингтоне в 19.00 по киевскому времени состоится инаугурация Джо Байдена — новоизбранного президента США.
На инаугурации будут присутствовать Барак Обама, Билл Клинтон и Джордж Буш-младший вместе с женами.
Как будет проходить инаугурация демократа Джо Байдена, где смотреть церемонию и какие традиции характерны для США, читайте в материале Фактов ICTV.