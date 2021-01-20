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Факты / Мир
Людмила Грубнік |

График на последний день президентства: что указано в расписании Трампа

В последний день президентских полномочий, 20 января, график пока еще действующего президента США Дональда Трампа не заполнен. В нем указано лишь время, в котором он должен покинуть Белый дом.

Это состоится в 8.00 (15.00 по киевскому времени).

Трамп должен выехать из Белого дома за четыре часа до инаугурации новоизбранного главы Джо Байдена.

Мероприятие запланировано на 12.00 (19.00 по киевскому времени).

При этом в графике нет информации о прощальной церемонии, о которой раньше сообщал Трамп.

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Выборы в США

3 ноября 2020 года прошли выборы президента США. В гонке участвовали республиканец Дональд Трампа и демократ Джо Байден. По официальным результатам, победу одержал последний.

Однако Трамп отказывался признавать их и долго оспаривал победу Байдена в судах. 6 января 2021 года его сторонники устроили митинги в Вашингтоне, которые закончились штурмом Капитолия.

Несмотря на все эти процессы, 20 января состоится инаугурация Байдена, который станет 46-м главой США.

Источник: CNN

Фото: Dreamstime

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