Инаугурация Байдена: чего ждать от нового президента США Украине

20 января демократ Джо Байден вступает на должность президента Соединенных Штатов.

После жесткой и категоричной политики Дональда Трампа на международной арене есть надежда, что Байден сможет восстановить хорошие отношения с большинством государств.

Украина также надеется на, как минимум, продолжение помощи в попытках деоккупации Крыма и Донбасса, а также решении ряда других внутренних проблем.

Но действительно ли стоит надеяться на значительные изменения во внешней политике США после прихода Байдена к власти?

Друг Украины

Еще в 2015 году Джозефа Байдена можно было характеризовать как такого себе “друга Украины” в США. Его выступление в Верховной Раде в 2015 году вселяло надежду в украинцев относительно того, что Соединенные Штаты станут нашим большим союзником.

Многие считают, что Трамп во время своего президентского срока пренебрегал украинским вопросом в повестке дня США, однако мы получали финансовую помощь, начались поставки летального оружия, ввели санкции против Северного потока-2.

Наибольшую надежду на президентство Байдена в Украине возлагают из-за его жесткой позиции в отношении России. Если в конце президентского срока от Трампа стали звучать заявления о приглашении президента РФ Владимира Путина на саммит G7, то от 46-го главы США подобного не ожидают.

Конечно, это не гарантия того, что США начнут решать проблемы Украины. Однако Байден должен был осознать ошибки в помощи нашей стране за время пребывания в администрации Барака Обамы. Частично это можно было услышать в его заявлениях накануне выборов.

— Моя администрация позаботится о том, чтобы Украина получила экономическую и военную поддержку, в которой так сильно нуждается. Вместе мы будем работать для того, чтобы Украина праздновала День независимости как территориально целостное, суверенное, демократическое и процветающее государство, в котором царит мир, – заявил Байден в конце августа 2020 года.

Председатель правления Центра прикладных политических исследований Пента, политолог Владимир Фесенко высказал мнение, что во время президентства Байдена политика США в отношении Украины кардинально не изменится.

Однако она будет более последовательной, поэтому можно говорить об определенных положительных тенденциях.

— Кардинальных изменений не будет. Но положительные тенденции будут, политика США в Украине станет более последовательной, более системной, без импровизаций и шантажа, которые были во времена Трампа. В общем, по моему мнению, политика будет такой же, какой она была в течение последних шести-семи лет. Но те тенденции, которые появились при Трампе, то же летальное оружие, будут продолжены. Объемы помощи, возможно, немного увеличат. Ожидать, что помощь возрастет в несколько раз несколько идеалистично, – рассказывает Фесенко.

Пожалуй, наибольшую надежду дает то, что Байден лучше знаком с тем, что болит у Украины. Особенно относительно необходимых реформ в нашем государстве.

Также в его речи 2015 года борьба с коррупцией была одним из главных тезисов. Поэтому не исключено, что он будет требовать этого и сейчас, ведь за почти шесть лет ситуация не сильно изменилась.

— Вопрос (борьбы с коррупцией, – Ред.) никуда не исчезнет с повестки дня, учитывая сейчас ситуацию и с Антикоррупционным бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратурой. Борьба с монополиями и влиянием отдельных олигархических групп также будет. Данный вопрос будет одним из главных. О нем американцы будут напоминать и помогать Украине внедрять антикоррупционную инфраструктуру, – рассказывает политический эксперт Александр Мусиенко.

Давление на Россию

Конечно же, еще одной большой составляющей в отношениях с Украиной является противостояние Российской Федерации из-за оккупации Крыма и части Донецкой и Луганской областей.

Хотя Байден и будет обращать внимание на этот вопрос, Украине не стоит рассчитывать на значительные сдвиги в нем.

— Думаю, активность США в переговорном процессе возрастет, станет более системной и последовательной. Но ожидать, например, новых санкций против РФ не стоит. Если будут основания – проявления агрессии со стороны России – тогда будут и санкции. Без оснований их не будет. В лучшем случае – определенные персональные санкции по Крыму или Донбассу, – объясняет председатель правления Центра прикладных политических исследований Пента.

В то же время Мусиенко считает, что в противостоянии с РФ 46-й президент США может позаботиться об энергетической независимости нашего государства.

Конечно, это будет и в интересах Соединенных Штатов, но и продолжит выход Украины из сферы российского влияния.

— Одним из важных вопросов администрации Байдена станет энергетическая независимость Украины или диверсификация поставок к нам газа и нефти. И здесь Соединенные Штаты могут активизировать поставки сжиженного газа в Украину и регион в целом, – говорит Мусиенко.

В Украине давно говорят о присоединении США к переговорному процессу по урегулированию ситуации на Донбассе. Эту идею особенно часто начали высказывать при президентстве Владимира Зеленского, но ее перспективы даже с приходом администрации Байдена кажутся несколько призрачными.

И дело не только в том, что преемнику Трампа необходимо решить ряд проблем внутри страны.

Например, расширение Нормандского формата дело рискованное. Для присоединения к нему Соединенных Штатов необходимо согласие всех сторон, а Россия неоднократно демонстрировала свое нежелание идти на шаги, которые бы приближали завершение конфликта.

То есть не стоит ожидать того, что РФ даст свое согласие на вступление США в Нормандский формат, даже если вся администрация Байдена будет за.

— Различные источники говорят, что значительная часть команды Байдена прохладно относится к участию США в Нормандской формате… Нужно понимать, что и от РФ зависит участие Соединенных Штатов. Если она согласится, то США будут участниками. Если вдруг в США проявят соответствующую инициативу, то РФ может поставить вопрос участия в нормандской формате, например, Китая для баланса, – считает Фесенко.

Однако Байден больше тяготеет к восстановлению определенной стабильности на международной арене, потому может пойти на переговоры с РФ в вопросах безопасности. Конечно, речь идет не о пренебрежении интересами Украины в борьбе за деоккупацию территорий.

Возможно, администрация нового президента США возобновит переговоры по ограничению вооружения или чем-то подобном.

Игрок вместо судьи

Трамп на международной арене стал неким судьей и палачом в одном лице. Он выносил приговор странам и международным организациям и делал все, чтобы воплотить его в жизнь.

Поэтому при его президентстве мы увидели выход Соединенных Штатов из Парижского соглашения (также известного как климатическое соглашение), Всемирной организации здравоохранения и т. д.

Байден же должен стать командным игроком на мировой арене, ведь демократы неоднократно осуждали решения Трампа. В СМИ уже циркулирует информация о том, что он начнет процедуру возвращения в ВОЗ и Парижское соглашение, а также остановит строительство стены на границе с Мексикой.

— Один из первоочередных планов – возвращение в Парижское соглашение, из которого вышел Трамп, что станет сигналом и о возобновлении участия США в Трансокеанском партнерстве, которое в свое время начал Обама. Возможно и возвращение США в ВОЗ, – говорит Мусиенко.

По мнению политического эксперта, о желании возобновить сотрудничество свидетельствуют даже последние заявления Байдена относительно ношения масок, которые совпадают с рекомендациями ВОЗ.

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Без внимания не останутся также европейский и азиатский регионы. Администрации главы США важно провести “ревизию ущерба”, который нанесла внешняя политика предшественника.

Конечно, это не касается каждой страны региона, но возможно установление более теплых отношений, например, с Ираном, чтобы восстановить так называемую ядерную сделку.

Президентство Байдена будет достаточно предсказуемым, но интересным со стороны взаимодействия с Украиной и другими государствами. Кардинальных изменений ожидать не стоит, но в целом сотрудничество с США станет более последовательным.

Понимание процессов в Украине дает надежду, что администрация будет не просто выделять средства на реформы, но и способствовать их быстрому внедрению. А взаимодействие ВСУ с американскими военными еще больше приблизит нас к стандартам НАТО.

Также можно надеяться, что и сам Байден не будет обострять отношения со странами из-за незначительных разногласий.

Однако не стоит думать, что в новой администрации президента США будут закрывать глаза на тех, кто нарушает международные договоренности.