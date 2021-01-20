Камала Харрис приняла присягу вице-президента США

Камала Харрис принесла присягу вице-президента США. Ее привела к присяге судья Соня Сотомайор, которая стала первой темнокожей женщиной судьей Верховного суда США.

— Я Камала Дэви Харрис торжественно клянусь, что буду поддерживать и защищать Конституцию Соединенных Штатов от всех врагов, как иностранных, так и отечественных, что буду нести истинную веру и преданность тому же; что я принимаю эту обязанность свободно, без каких-либо умственных оговорок или целей уклонения; и что я буду хорошо и добросовестно исполнять обязанности, связанные с должностью, на которую я собираюсь вступить. Да поможет мне Бог.

Харрис стала первой женщиной на посту вице-президента США.

В американских медиа бытует мнение, что Джо Байден очень истощился во время избирательной кампании и, вероятно, не сможет управлять США до конца срока. Это аргументируют тем, что ему уже 78 лет и он имеет хронические болезни.

А значит в случае необходимости Харрис может занять его место и впервые в истории страны стать женщиной, занимающей самую высокую ступень власти.