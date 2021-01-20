Кандидат в министры обороны США назвал приоритетом поддержку Украины

Приоритетом для Соединенных Штатов остается поддержка Украины в сфере безопасности и обороны на фоне противостояния агрессии Российской Федерации.

Об этом заявил кандидат на должность главы Пентагона Ллойд Остин перед слушаниями в Сенате США.

— Поддержка США в сфере безопасности с целью наращивания потенциала украинских сил должна оставаться приоритетом, — отметил Остин.

Он отметил, что поддерживает проведение учений, обеспечение оборудованием и консультативную поддержку, чтобы помочь украинским силам сохранить территориальную целостность в условиях длительной агрессии РФ.

В то же время Остин добавил, что сейчас есть хороший баланс между военной помощью летального и нелетального характера для Украины. Он пообещал активно анализировать потребности Украины в военной помощи и при необходимости вносить коррективы.

В начале декабря стало известно, что Джо Байден хочет назначить Ллойда Остина министром обороны.

В случае утверждения Сенатом Остин станет первым чернокожим руководителем Пентагона.

Остин окончил Военную академию США в Вест-Пойнте в 1975 году и прослужил 41 год в военной форме.

Байден знал Остина по крайней мере с тех пор, как генерал возглавлял войска США и коалиции в Ираке, когда Байден был вице-президентом.